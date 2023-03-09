1 yaşındaki çocuğun beyninden, doğmamış ikizi çıkartıldı

Şangay'daki Fudan Üniversitesi'ndeki doktorlar, genişlemiş bir kafa ve motor becerilerinde sorunlarla hastaneye başvurulduğunu açıkladı. Kafasının BT taramaları, beyninin sıkıştığını ve ventriküllerde bulunabilen önemli bir büyümenin neden olduğu bir sıvı birikimi olduğunu gösterdi.

Nadir görülen bir vaka

Vaka raporunda çok fazla ayrıntı bulunmasa da, kitlenin cerrahi müdahale ile çıkarıldığı bildirildi. Chip’te yer alan habere göre, bu durum nadir görülen bir “intraventriküler fetus-in-fetu” vakası olarak tanımlandı. Başka bir deyişle, çocuğun doğmamış ikizinin cenini kafatasının içinde yer alıyordu. Kitlenin uzuvlarının, neredeyse hiç gelişmemiş durumda olduğu bildirildi.

Bunun gibi fetus-in-fetu vakalarının, ikiz gebeliğin çok erken evrelerinde, döllenmiş bir yumurta tarafından yapılan bölünen hücre kümesi olan blastokistin düzgün bir şekilde ayrılmadığı durumlarda ortaya çıktığı düşünülüyor. Bunun sonucu olarak, erken dönemde embriyolardan biri diğeri tarafından sarılıyor.

Son vaka çalışması, açık erişim dergisi Neurology'de yayınlandı.