2025 bütçesi şehir hastanelerine gitti: Kamu hastaneleri bir bir kapandı

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen şehir hastanelerinin sağlık sistemine etkileri yeni verilerle yeniden gündeme geldi. 2025 yılında devlete 111 milyar 100 milyon TL yük getiren 18 şehir hastanesinin, birçok kamu hastanesinin kapanmasına ya da işlevsizleşmesine yol açtığı ortaya kondu.

Türk Tabipleri Birliği’nin Ankara’da düzenlediği “Şehir Hastaneleri ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı, Güvenliği” başlıklı sempozyumda paylaşılan çarpıcı bilgiler dikkat çekti. Eski TTB Başkanı Beyazı İlhan’ın sunumuna göre, şehir hastanelerinin açıldığı 17 bölgede en az 42 hastane tamamen kapatıldı. Bunun yanı sıra 22 hastanenin kapasitesi düşürüldü ya da hizmet alanı değiştirildi.

Verilere göre 13 kadın doğum hastanesi ile 4 çocuk hastanesi de kapatılan kurumlar arasında yer aldı. Kapatılan ya da temel vasıflarını kaybeden hastanelerle birlikte, faaliyetine son verilen sağlık kuruluşlarının sayısı toplamda 64’e ulaştı.

Şehir hastaneleri uğruna Türkiye genelinde onlarca köklü kamu hastanesi kapatıldı

Isparta’da Devlet Hastanesi, Doğumevi, eski Askeri Hastane şehir hastanesine bağlı ek binaya dönüştürüldü.

Adana’da Numune Hastanesi, şehir hastanesine devredildi. Devlet Hastanesi, doğumevi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi kapatıldı. Eski Asker Hastanesi, Seyhan Devlet’in polikliniği oldu. Kayseri’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi küçük bir devlet hastanesine dönüştü. Talas Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Askeri Hastane ve doğumevi kapatıldı.

Elazığ’da Harput Devlet, Eğitim ve Araştırma, Sarahatun Kadın Doğum, Diş, Lepra ve Ruh Sağlığı hastaneleri kapatıldı. Manisa’da Devlet Hastanesi, Doğumevi, Morris Şinasi Çocuk ve Merkez Efendi Devlet hastaneleri kapatıldı. Eskişehir’de 995 yataklı Devlet Hastanesi ile eski Hava Hastanesi kapatıldı. Bursa’da Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi özel okula kiraya verildi. Memleket Hastanesi (711 yataklı), Zübeyde Hanım Doğumevi ve Çekirge Çocuk Hastanesi kapatıldı. Yüksek İhtisas yıkıldı. Asker Hastanesi fizik tedaviye dönüştü. Konya’da Eğitim Araştırma, Meram Devlet Hastanesine dönüştürüldü. Tekirdağ’da Devlet Hastanesi küçültüldü. Doğum Hastanesi kapatıldı. İzmir’de Bozyaka Eğitim ve Araştırma kapatıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma’da doktor kalmadı, kapatılması bekleniyor.

Gaziantep’te Ersin Arslan tamamen, 25 Aralık’ın poliklinik binaları yıkıldı. Kütahya’da Devlet Hastanesi önce Evliya Çelebi oldu sonra kapatıldı. Fizik Tedavi Hastanesi kapatıldı.

Ankara’da Türkiye Yüksek İhtisas, Numune, Dışkapı, Zekai Tahir Burak, Sami Ulus, Atatürk, Etlik Zübeyde Hanım eğitim araştırma hastaneleri, Ulus Devlet ile Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma hastaneleri, Dışkapı Çocuk Hastanesi kapatıldı.

"Bundan zarar gören hem sağlık çalışanı hem hasta ve hasta yakınları"

CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, hastanelerin kapatılmasını değerlendirdi. Nefes'in haberine göre gelinen noktanın AK Parti’nin sağlık politikasının bir tercihi olduğunu belirten Pala “Özellikle şehrin içindeki devlet hastanelerini kapatılması özel sektör işine yaradı. Bundan zarar gören hem sağlık çalışanı hem hasta ve hasta yakınları oldu” diye konuştu.