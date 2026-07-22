22 Temmuz Dünya Beyin Günü: Stres, uykusuzluk ve hareketsizlik beyni sessizce yıpratıyor

Modern yaşamın getirdiği stres, düzensiz uyku, hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yalnızca kalp ve damar sağlığını değil, beyin sağlığını da giderek daha fazla tehdit ediyor. Hafıza sorunlarından dikkat dağınıklığına, inme riskinden nörodejeneratif hastalıklara kadar birçok sağlık sorununun temelinde yaşam biçimiyle ilişkili faktörler yer alabiliyor. Uzmanlar ise beyin sağlığını korumanın yalnızca ileri yaşlarda değil, yaşamın her döneminde benimsenmesi gereken bir alışkanlık olduğuna dikkat çekiyor.

22 Temmuz Dünya Beyin Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, beynin yalnızca düşünme ve hafızadan sorumlu bir organ olmadığını; hareket, duyular, duygular ve yaşamsal fonksiyonların tamamını yöneten hayati bir merkez olduğunu belirtiyor. Peker'e göre, beyin sağlığını korumaya yönelik düzenli uyku, fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve zihinsel egzersiz gibi günlük alışkanlıklar, uzun vadede yaşam kalitesini artırırken ciddi nörolojik hastalıkların gelişme riskinin azaltılmasına da katkı sağlayabiliyor.

Yaklaşık 1,3 kilogram ağırlığındaki beyin, milyarlarca sinir hücresinin oluşturduğu karmaşık bir iletişim ağıyla vücudun tüm sistemlerini yönetiyor. Düşünmemizi, konuşmamızı, hareket etmemizi, öğrenmemizi, hatırlamamızı ve hissetmemizi sağlayan bu organ, uyku sırasında bile kesintisiz çalışmaya devam ediyor. Her yıl 22 Temmuz'da kutlanan Dünya Beyin Günü, beyin sağlığının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı ve toplumun bu konuda bilinçlenmesini amaçlıyor.

Beyin neden bu kadar önemli?

Beyin, milyarlarca sinir hücresinin oluşturduğu karmaşık bir ağ sayesinde vücudumuzdaki tüm sistemlerin uyum içinde çalışmasını sağlar. Bu hücreler birbirleriyle sürekli iletişim kurarak;

Hareketi: Yürüme, konuşma ve tüm kas faaliyetlerini,

Duyuları: Görme, işitme, dokunma, tat ve koku alma işlevlerini,

Düşünmeyi ve öğrenmeyi: Karar verme, plan yapma ve yeni bilgiler edinmeyi,

Hafızayı: Geçmiş deneyimleri hatırlamayı ve bilgileri depolamayı,

Duyguları: Sevinç, üzüntü, korku ve mutluluk gibi hisleri,

Yaşamsal fonksiyonları: Kalp atışı, solunum, uyku ve hormon dengesini yönetir.

Beyin sağlığı neden korunmalı?

Sağlıklı bir beyin; güçlü hafıza, dikkat, öğrenme kapasitesi ve yaşam kalitesinin temelini oluşturur. Buna karşın düzensiz yaşam alışkanlıkları, kronik stres, sigara kullanımı, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme zaman içinde unutkanlık, dikkat sorunları, uyku bozuklukları ve daha ciddi nörolojik hastalıkların gelişme riskini artırabilir. Sevindirici olan ise beyin sağlığını korumaya yardımcı olacak önlemlerin büyük bölümünün günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek alışkanlıklardan oluşmasıdır.

Prof. Dr. Selçuk Peker'den beyin sağlığını korumak için 6 öneri

1- Düzenli ve kaliteli uyuyun.

2- Günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yapın.

3- Sebze, meyve, balık ve kuruyemiş ağırlıklı dengeli beslenin, yeterli su tüketin.

4- Kitap okuyarak, yeni beceriler edinerek ve zihinsel egzersizlerle beyninizi aktif tutun.

5- Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin.

6- Sigara ve aşırı alkolden uzak durarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseyin.