4 bin yıllık veba DNA'sı bulundu

Francis Crick Enstitüsü bilim insanları, insan kalıntılarında vebaya neden olan bakteri olan Yersinia pestis'in üç vakasını tespit ettiler.

Bakterilerden ikisi Somerset'teki Charterhouse Warren'daki bir toplu mezarda ve biri de Cumbria'daki Levens'teki bir halka mezar anıtında bulundu.

Oxford Üniversitesi, Levens Yerel Tarih Grubu ve Wells ve Mendip Müzesi ile birlikte çalışan ekip, dişlerde Yersinia pestis varlığını aramak için iki bölgede 34 kişiden küçük iskelet örnekleri aldı.

Bu teknik, dişin içini delmeyi ve bulaşıcı hastalıkların DNA kalıntılarını yakalayabilen diş özünü çıkarmayı içeriyor.

Crick'te başyazar ve doktora öğrencisi olan Pooja Swali şunları söyledi:

"Binlerce yıl öncesinden, bozulmuş örneklerden eski patojenleri tespit etme yeteneği inanılmaz. Bu genomlar, geçmişte patojenlerin yayılması ve evrimsel değişimleri hakkında bize bilgi verebilir ve umarım bulaşıcı hastalıkların yayılmasında hangi genlerin önemli olabileceğini anlamamıza yardımcı olur.

Bu çalışmadan elde edilen genomlar da dahil olmak üzere bu Yersinia pestis soyunun, aynı patojenin neden olduğu daha sonraki salgınlarla ortaya çıkan bir model olan genleri zamanla kaybettiğini görüyoruz."

Araştırmacılar ayrıca DNA'yı analiz ettiler ve öldüklerinde 10 ila 12 yaşlarında oldukları düşünülen iki çocukta ve 35 ila 45 yaşları arasında bir kadında üç Yersinia pestis vakası belirlediler.

Bulgulara göre, üç kişinin kabaca aynı zamanda yaşamış olması muhtemel.

Daha önce veba, Geç Neolitik ve Tunç Çağı'nı kapsayan bir dönem olan günümüzden 5 bin ila 2 bin 500 yıl önce Avrasya'dan birkaç kişide tanımlanmıştı.

Ancak araştırmacılar, bunun daha önce İngiltere'de bu noktada görülmediğini öne sürüyor.

Geniş coğrafi yayılım, bu veba türünün kolayca bulaşmış olabileceğini düşündürüyor.