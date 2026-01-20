  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. 6 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Takip Et

6 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor ve Samsunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
6 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

 