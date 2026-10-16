6'sı kanser olmak üzere 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kişisel X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni bir açıklamada bulundu.

119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıklayan Işıkhan, vatandaşların tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti.

Kanser ve diyabet ilaçları da listede

Bakan Işıkhan, İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum." diye ekledi. Işıkhan'ın paylaştığı listeye göre geri ödeme listesine alınan ilaçların dağılımı şöyle:

“6 adet kanser ilacı, 22 adet diyabet ilacı, 14 adet pulmoner hipertansiyon ilacı, 4 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı.”