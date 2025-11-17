ABD'de 383 klinik araştırmanın fonu kesildi

  1. Ekonomim
ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), kanser, kalp ve beyin hastalıkları gibi tedavilerin test edildiği 383 araştırmanın fonunu kesti.

“JAMA Internal Medicine” dergisinde yayımlanan rapora göre, NIH, şubat-ağustos döneminde 383 araştırmaya sağlanan fonları kesti ve deneylere katılan 74 binden fazla kişi de bu durumdan etkilendi.

Söz konusu çalışmalarda kanser, kalp ve beyin hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavileri test edildi ve kesintiler bulaşıcı hastalıklarla mücadele çabalarını orantısız şekilde etkiledi.

Harvard Tıp Fakültesinden raporun ortak yazarı Anupam B. Jena, klinik deneylerin tüm amacının, tıpta neyin işe yarayıp yaramadığına dair kanıt üretmek olduğuna işaret etti.

Eski NIH Direktörü Jeremy Berg de klinik deneylerdeki bu kesintilerin, insanlar ile onları destekleyen tıbbi kurumlar arasındaki güveni de zedeleyebileceğini belirtti.

