ABD'de kızamık vakaları geçen yılın iki katına yaklaştı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi ülkedeki kızamık vakalarına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, 2026'nın başından bu yana ülke genelinde 4 bin 20 vaka kaydedildi. Geçen yıl toplam 2 bin 286 kızamık vakası tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 10 ayında görülen vaka sayısının geçen yılın neredeyse iki katına ulaştığı aktarıldı.

Bu yıl en çok kızamık vakasının Pensilvanya, South Carolina, Utah, Wisconsin, Ohio, Texas, Virginia ve Florida eyaletlerinde görüldüğü bildirildi.