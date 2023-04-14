ABD'de kürtaj hapı yasağı tartışmaları

ABD'de Joe Biden yönetimi, kürtaj hapına erişimin kısıtlanmasına yönelik mahkeme kararlarına karşı çıkarak Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını bildirdi.

Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Adalet Bakanı Merrick Garland, Beşinci Bölge Temyiz Mahkemesinin, "Mifepristone" adlı kürtaj ilacının hamileliğin yedinci haftasından sonra kullanımını yasaklama ve posta yoluyla dağıtımını engelleme kararını durdurmak için Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Garland, Adalet Bakanlığı olarak mahkemenin bu kararını reddettiklerini belirterek "ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) bilimsel kararını savunmak ve Amerikalıların güvenli ve etkin üreme bakımına erişimini korumak için Yüksek Mahkeme'den acil yardım isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de mahkemenin ilgili kararına tepki gösterdi.

FDA'nın 20 yıl önce söz konusu kürtaj ilacının Amerikan halkı için güvenli ve etkili olduğu kararını verip onayladığını kaydeden Harris, "Bu karar uygulamada kalırsa, kemoterapi ilaçlarından astım ilaçlarına, tansiyon haplarından insüline kadar hiçbir ilaç güvende olmayacak." ifadesini kullandı.

Harris, söz konusu kararın Amerikalıların haklarını tehdit ettiği değerlendirmesinde bulundu. Biden yönetiminin söz konusu ilaca erişimi koruma konusunda kararlı olduğunu aktaran Harris, "Amerika'da üreme sağlığı krizi var. Yönetimimiz, kadın sağlığını ve kendi bedenleri hakkında karar verme haklarını korumak için mücadeleye devam edecek." sözünü verdi.

ABD'de kürtaj tartışması

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2019'da göreve başlayan Teksas Bölge Hakimi Matthew Kacsmaryk, 7 Nisan'da "Mifepristone" adlı kürtaj ilacının FDA tarafından onayını askıya alma kararı aldığını açıklamış, kararı 7 günlüğüne itirazlar için tehir ettiğini duyurmuştu.

Biden, konuya ilişkin, "Eğer bu karar uygulamaya girerse, FDA'nın gelecekte hiçbir onayı siyasi ve ideolojik saldırılardan korunamaz." uyarısında bulunmuştu.

Diğer taraftan, Washington merkezli başka bir federal hakim de aynı gün yaklaşık 20 yıldır sürümde olan ilacın dağıtımına kısıtlama getirilemeyeceğine hükmetmişti.

Dün akşam geç saatlerde ise Beşinci Bölge Temyiz Mahkemesi kürtaj hapının piyasada kalabileceğine ancak bunun yalnızca, yedi haftalık hamilelikten sonra kullanımını yasaklayan ve posta yoluyla dağıtımını engelleyen katı koşullar altında kalabileceğine karar vermişti.

ABD Yüksek Mahkemesi ise geçen sene ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti.

Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.