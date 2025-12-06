ABD’de peynir alarmı: Metal parçası şüphesiyle 1 milyondan fazla paket toplatılıyor

  1. Ekonomim
ABD’de FDA, metal parçası riski nedeniyle 1 milyondan fazla rendelenmiş peynir paketinin geri çağrıldığını açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu hafta başında bir milyondan fazla rendelenmiş peynir paketinin içeriğinde metal parçacıkları bulunma ihtimaline karşı geri çağrıldığını duyurdu.

Peynirlerin Ohio merkezli Great Lakes Cheece tarafından üretildiği bildirildi. Ürünlerin Walmart, Publix, Aldi ve Target gibi büyük alışveriş zincirleri başta olmak üzere çok sayıda markette satıldığı aktarıldı.

Nefes'in haberine göre, FDA bu geri çağırmayı "İkinci Sınıf" olarak değerlendirdi. Bu da söz konusu ürünler tüketilirse geçici sağlık sorunları yaşanabileceği anlamına geliyor. Geri çağrılan ürünlerin ciddi bir risk taşıma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

236 bin kasa mozzarella peynir geri çağrıldı

Her birinde 4 ila 12 paketin bulunduğu yaklaşık 236 bin kasa yarım yağlı rendelenmiş mozzarella peynirinin geri çağrıldığı öğrenildi.

Geri çağrılan ürünlerin son tüketim tarihlerinin Ocak 2026-Mart 2026 arasında olduğu belirtildi.

Ürünün ABD genelinde 31 eyalette ve Porto Riko'da satıldığı bildirildi. Etkilenen eyaletler arasında Kaliforniya, Teksas, Florida, New York, Pensilvanya, Illinois, Washington, Wisconsin, Arizona, Georgia, Kuzey Carolina gibi eyaletler de bulunuyor.

Yetkililer uyarıdan önce söz konusu paketlerden satın almış kişilerden alışveriş yaptıkları marketlere giderek iadede bulunmalarını istedi.

