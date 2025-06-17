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ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly'den 1,3 milyar dolarlık satın alma

ABD merkezli Eli Lilly, tek dozluk genetik tedaviler geliştiren Verve Therapeutics'i yaklaşık 1,3 milyar dolara satın almak üzere anlaşma yaptı.

Haber Merkezi
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ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly'den 1,3 milyar dolarlık satın alma
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Eli Lilly'den yapılan açıklamada, söz konusu satın almaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, tek bir dozla ömür boyu kardiyovasküler risk azaltımı sağlamayı amaçlayan genetik ilaçlar geliştiren Verve Therapeutics'in satın alınması için anlaşma yapıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Eli Lilly'nin, Verve'nin tedavüldeki tüm hisselerini, hisse başına 10,50 dolar nakit karşılığında satın alacağı bildirilen açıklamada, buna ek şarta bağlı olarak hisse başına 3 dolara kadar ek ödeme alma hakkı vereceği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 1,3 milyar dolara kadar nakit ödeme yapılacağı vurgulanarak, satın alma işleminin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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