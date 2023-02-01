Acıbadem, Kent Sağlık Grubu’nu satın aldı

Acıbadem Sağlık Grubu, 2004 yılından beri İzmir’de faaliyet gösteren ve 1 hastane ile 2 tıp merkezi bulunan Kent Sağlık Grubu’nu bünyesine katarak, Türkiye’deki hizmet ağına yeni bir halka daha ekliyor. 45 bin metrekare kapalı alanda, 340 yatak kapasitesiyle hizmet veren, aynı zamanda 2018 yılında açılan Kanser Merkeziyle de kapsamlı sağlık hizmeti sunan Kent Hastanesi, İzmir’in en büyük özel hastanesi.

Kent Hastanesi, Acıbadem’in Türkiye’de 19’uncu, globalde ise 25’inci hastanesi olacak. Ayrıca grubun tıp merkezi sayısı da bu satın almayla 16’ya yükselecek. Gerekli resmi onayların tamamlanmasını müteakip, işlemin 2023’ün ilk çeyreği içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Kent Sağlık Grubu’nun Acıbadem bünyesine katılmasıyla ilgili açıklama yapan Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir’e Acıbadem markasını getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu işlem, hem Türkiye’deki büyüme stratejimizin önemli bir parçasını tamamlamamız hem de İzmir için uzun süredir planladığımız hedefi gerçekleştirmemiz anlamına geliyor. Acıbadem olarak, özel sağlık sektöründe İzmir’in saygın kurumlarından Kent Sağlık Grubu’nu bünyemize katarak İzmirlilere Acıbadem kalitesinde sağlık hizmetlerimizi sunacağımız için mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Kent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve MidEuropa Sağlık Sektörü Yönetici Ortağı Matthew Strassberg ise şunları söyledi: “MidEuropa olarak, son 10 yıl içinde en gelişmiş teknolojilere sahip kanser merkezi ve yeni bir tıp merkezi açılışı da dahil olmak üzere Kent’in kapasitesini iki katından fazlasına çıkaran yatırımlarımız ile Kent’in yönetim ekibini aktif bir şekilde destekledik. Acıbadem Sağlık Grubu tarafından yapılacak olan satın alma işlemi, hem Kent tarafından bu yatırımlar aracılığı ile oluşturulan stratejik değerin bir ispatı hem de tıbbi alandaki ve hizmet sunumundaki mükemmeliyet odaklılığın hastalar ve diğer paydaşlar yararına devam edeceğinin bir teminatıdır.”