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Afrika'da maymun çiçeği kontrolden çıktı! Ülke büyük tehdit altında

Africa CDC Genel Müdürü Jean Kaseya, maymun çiçeği salgınının artık Afrika'da kontrol altında olmadığını açıkladı. Vakalar geçen yıla göre yüzde 177 artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Afrika'da maymun çiçeği kontrolden çıktı! Ülke büyük tehdit altında
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Afrika genelinde maymun çiçeği salgını giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor.

'Hastalık kontrol altında değil'

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, yaptığı çevrimiçi basın toplantısında, "Artık Afrika'da maymun çiçeğinin kontrol altında olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

Vakalar yüzde 177 arttı

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla vakalarda yüzde 177, ölümlerde ise yüzde 38,5 artış yaşandı. Son bir haftada 2 bin 912 yeni vaka ve 14 ölüm bildirilirken, toplam vaka sayısı 29 bini geçti. Maymun çiçeğinden ölenlerin sayısı ise 738 kişi olarak kayıtlara geçti.

Salgının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan Kongo’da aşılama çalışmalarının ekim ayında başlayacağı belirtilirken, Afrika ülkeleri toplamda 10 milyon doz aşı tedariki için ortaklarından destek bekliyor.

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