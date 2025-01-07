AIFD'de görev değişimi

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nden (AIFD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yenilikçi ilaç ve tedavilere zamanında ve sürdürülebilir erişimi sağlayarak dinamik bir ilaç sektörü oluşumuna öncülük etmek, tıbbi ilaç araştırma ve geliştirme alanındaki küresel rekabet gücünü arttırmak amacıyla faaliyet gösteren AIFD'de, Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Halihazırda AIFD'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı görevini yürüten Cem Öztürk, toplantıda yapılan seçimin ardından derneğin yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi. Öztürk, bu görevi 2016-2018 ve 2019-2025 arasında yürüten Dr. Mete Hüsemoğlu'ndan devraldı.

Galatasaray Lisesi'nin ardından Galatasaray Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Öztürk, Sorbonne Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA) derecesi aldı. 20 yılı aşkın süredir Sanofi bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Öztürk, şirketin yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında farklı liderlik pozisyonlarını üstlendi.