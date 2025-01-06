  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Aile hekimleri bugün itibariyle iş bıraktı!
Takip Et

Aile hekimleri bugün itibariyle iş bıraktı!

Aile hekimliğinde çalışan aile hekimleri, ebe ve hemşireler 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde 5 gün iş bırakıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aile hekimleri bugün itibariyle iş bıraktı!
Takip Et

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığın'ın devam eden uygulamalarına karşı aile hekimliğinde çalışan aile hekimleri, ebe ve hemşireler 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yeniden 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

"Gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığı'nın, aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor” dedi.

Dr. Mengücük, "Taleplerimizde kararlıyız. Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladıBorsa Haberleri

 

'Home'da büyüyoruz, ihracat ikinci çeyrekte artış sinyali veriyor'Home'da büyüyoruz, ihracat ikinci çeyrekte artış sinyali veriyorTekstil

 

 

Sağlık
Dev markanın sütünde su çıktı: Tüm marketlerden toplatılıyor!
Dev markanın sütünde su çıktı: Tüm marketlerden toplatılıyor!
Öldürücü grip salgını Türkiye kapılarına dayandı! Sağlık sistemi alarm veriyor
Öldürücü grip salgını Türkiye kapılarına dayandı!
Aile hekimlerinden 5 günlük iş bırakma eylemi!
Aile hekimlerinden 5 günlük iş bırakma eylemi!
2024 Esenlik Haritası: Çalışanlar 2024’te en çok kaygı ve stres için psikoloğa gitti
2024 Esenlik Haritası: Çalışanlar 2024’te en çok kaygı ve stres için psikoloğa gitti
Aile hekimliğinde yeni dönem! Röntgen, mamografi gibi tetkikler talep edilebilecek
Röntgen, mamografi gibi tetkikler talep edilebilecek
2024'te de psikoloji poliklinikleri doldu!
2024'te de psikoloji poliklinikleri doldu!