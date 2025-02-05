Aile hekimlerinden sonra diş hekimleri de iş bırakacak

Diş hekimleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli malzemelerin eksiksiz sağlanmasını ve yardımcı personel sayısının artırılmasını talep ediyor.

Akarken, yaptığı yazılı açıklamada, diş hekimlerinin uzun süredir artan iş yükü, kötüleşen çalışma şartları ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorluklar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Bu sorunların yıllardır dile getirildiğini belirten Akarken, artık somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Acilen düzenleme yapılmasını talep ediyorlar

Kalitesiz malzemeler, sürekli arıza yapan cihazlar ve eksik personel yüzünden uygulamalarını verimli şekilde gerçekleştiremeyen diş hekimlerinin, sağlık hizmeti alan halkın mağduriyet yaşamasına da neden olduklarını aktaran Akarken, şunları kaydetti:

"Bugün, diş hekimleri büyük bir yalnızlık içinde ve çaresizce çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini talep ediyorlar biz de onların yanındayız. Sağlık Bakanlığı, yıllardır taleplerimize kayıtsız kalmakta. Bu durumu değiştirmek için bir araya gelerek sesimizi yükseltiyoruz. Hekimler, mağduriyet yaratan yönetmelik ve genelgelere tabi tutulamaz. Mevzuat artık sağlık hizmeti sunulmasını engelleyen, başta diş hekimlerinin ve diğer hekimlerin sağlık kurumlarında çalışan her meslek grubunun emeklerinin karşılığını bulamadığı bir sistem haline geldi. Artık yeter. Diş hekimlerinin karşılaştığı sorunların başında artan iş yükü, kalitesiz malzeme ve cihazların kullanım zorunluluğu, yardımcı personel eksikliği ve 4 Elle Çalışma Kuralı'nın uygulamaya konulamaması gibi ciddi problemler yer alıyor. Ayrıca, ek ödeme adaletsizliği ve mali hak kayıpları, vatandaşların uzman diş hekimine ulaşamaması gibi konular da diş hekimlerinin huzursuzluklarını artırıyor. Diş hekimlerinin uzun saatler süren görevlerindeki bu olumsuzluklar hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların sağlığını doğrudan etkileyen unsurlar haline gelmiş durumda."

Sağlıkta verimli bir hizmet sunulabilmesi için acilen düzenleme yapılmasını talep eden Özlem Akarken, diş hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hastalara kaliteli hizmet verebilmek için gerekli malzemelerin temin edilmesi ve yardımcı personel sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.