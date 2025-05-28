AKUT VAKFI’ndan Hatay’a sağlık desteği: AKUT VAKFI Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı’na devredildi

2011 yılında kurulan AKUT VAKFI, afet bilincini artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası iyileşme sürecinde gerçekleştirdiği projelerle acil ihtiyaçların giderilmesi, eğitim ve insani yardım faaliyetleriyle çözümler üreten vakıf, Arsuz’daki Aile Sağlığı Merkezi ile bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Mimari tasarımda yerel doku ve doğayla uyum ön planda

Turkish Philanthropy Funds (TPF) ve bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen AKUT VAKFI Aile Sağlığı Merkezi, 250 m² kapalı alanı ve çelik taşıyıcı sistemiyle modern bir sağlık tesisi olarak inşa edildi. Tasarım sürecinde eski kent dokusu ve yeşil çevre göz önüne alınarak hem dikey hem yatay düzlemde ayrıştırılan kütlelerle şekillendirildi. Bina Zeytin ağaçlarıyla çevrelendi.

“Toplumsal dayanışmanın ve kalıcı çözümlerin bir simgesi” Törende; Arsuz Kaymakamlığı, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü, yerel yöneticiler, AKUT VAKFI Mütevelli Heyeti, AKUT VAKFI Yönetim Kurulu Üyeleri, AKUT VAKFI gönüllüleri ve bölge halkı bir araya geldi. Tören kapsamında kurdele kesimi ile merkezin devir teslimi resmi olarak gerçekleştirildi. Merkez, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık personeli atamalarının ardından bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.

AKUT VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, törene dair mesajını şu sözlerle ifade etti: “Depremin ilk anlarından itibaren Hatay’da, dayanışmayı büyütmek için var gücümüzle çalıştık. Aile Sağlığı Merkezi, bir bina olmanın ötesinde; toplumsal dayanışmanın ve kalıcı çözümlerin bir simgesi ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde yeni bir umut. Eğitimden sağlığa, toplumsal iyileşmeye kadar her alanda kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Hatay bizim için bir sorumluluk, bir dayanışma öyküsü. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz.

”AKUT VAKFI Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Pınar Beard ise şöyle konuştu: “2023’ten bu yana Hatay’dayız, çok sayıda proje hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl Hatay’da inşa ettiğimiz iki okulda 800’ün üzerinde öğrencimiz eğitim görüyor. Başarılarıyla bizi her geçen gün umutlandırıyorlar. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Yanımızda olan tüm kamu personeline, bağışçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz.”