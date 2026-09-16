Alzheimer riskini azaltan alışkanlık belli oldu! Günde 5 dakika bile yetiyor

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Düzenli okuma Alzheimer riskini yüzde 33 azaltıyor

Araştırmada yer alan bulgular, ileri yaşlarda düzenli okuma alışkanlığı bulunan kişilerde Alzheimer riskinin yaklaşık yüzde 33 daha düşük olduğunu gösterdi. Çalışma, okumanın bilişsel gerilemeye karşı koruyucu bir alışkanlık olabileceğine dikkat çekiyor. Daha önce yayımlanan uzun dönemli araştırmalar da düzenli okuma faaliyetinin ileri yaşlarda bilişsel gerileme riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuştu.

Çocuklukta başlayan okuma alışkanlığı da önemli

Araştırmada okumanın etkilerinin yalnızca ileri yaşlarla sınırlı olmadığı vurgulandı. Çocukluk döneminde keyif amacıyla kitap okuyanların bilişsel becerilerinin yanı sıra akademik performanslarının daha iyi olduğu, daha kaliteli uyku ve daha az ekran süresiyle ilişki bulunduğu bildirildi.

5 dakikalık okuma bile stresi azaltabiliyor

Araştırmada, kurgu okumaya ayrılan yalnızca beş dakikalık sürenin stres düzeyini yüzde 20'ye kadar azaltabildiği belirtildi. Okumanın aynı zamanda dikkat ve odaklanmayı desteklediği ifade edildi.

Okuma beyin sağlığını destekliyor

Araştırmacılar, düzenli okumanın bilişsel becerileri destekleyebileceğini ve zihinsel gerilemeye karşı koruyucu bir alışkanlık olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Kitap kulüpleri ve birlikte okuma gibi sosyal aktivitelerin ise okumanın sağladığı zihinsel ve sosyal faydaları artırabileceğine dikkat çekiliyor.