Alzheimer'ın etkilerini geciktirdiği kanıtlandı

JAMA tıp dergisinde sonuçları yayımlanan deneye katılan dünya genelindeki bir grup Alzheimer hastasından biri de 80 yaşındaki Mike Colley idi. Mike ayda bir kez Londra'daki bir kliniğe giderek ilacı alıyor ve kendisini "hayatta karşılabileceğiniz en şanslı insanlardan biri" olarak tanımlıyordu.

Donanemab, Alzheimer'ın ilk etaplarında etkili olan bir antikor tedavisi.

Ancak ilaç vasküler demans gibi farklı demans türleriyle mücadelede etkin değil.