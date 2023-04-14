Alzheimer'la ilişkili 10 bakteri belirlendi

Bilim insanları, Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasında rol oynadığında şüphelenilen bağırsak bakterilerini belirledi.

ABD'deki Nevada Üniversitesi'nden Jingchun Chen'in liderliğindeki bir araştırma ekibi, binlerce katılımcıyı içeren önceki bir çalışmanın verilerini tarayarak bağırsaktaki 119 bakteri cinsini inceledi.

Ekip, 10 bakteri cinsinin Alzheimer gelişiminde rol oynuyor olabileceğini tespit etti.

Bu 10 bakteri cinsinden 4'ünün, Alzheimer riskini artırdığı düşünülen apolipoprotein E (ApoE) adlı genin bir versiyonuyla bağlantılı olduğu görüldü.

Saptanan bakteri cinslerinden birinin, yalnızca Alzheimer ve Apoe versiyonuyla değil, aynı zamanda romatoid artrit, ateroskleroz ve Tip-2 diyabetle de ilişkili olduğu anlaşıldı.

Araştırmacıların aktardığına göre bu bakteri cinsinin bilimsel adı Actinobacterium Collinsella.

Hakemli bilimsel dergi Scientific Reports'da yayımlanan analiz, Alzheimer'la ilişkili olabilecek bakteri genlerinin araştırıldığı ilk çalışma niteliğinde.

Aynı zamanda Alzheimer'ı bağırsak bakterileriyle genetik düzeyde ilişkilendirmeye çalışan en büyük araştırma olarak kayıtlara geçti.