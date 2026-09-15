Ameliyat sonrası ağrıyı 3 kat artıran tehlike: D vitamini eksikliği

Uluslararası yeni bir araştırmada, meme kanseri ameliyatı geçiren 184 kadın hastanın operasyon ve iyileşme süreçleri takip edildi. Yapılan analizlerde, vücudundaki D vitamini seviyesi düşük olan bireylerin, ameliyatı takip eden ilk 24 saat içinde orta ve şiddetli düzeyde ağrı hissetme olasılığının, yeterli D vitamini seviyesine sahip olanlara kıyasla 3 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Çalışmada, D vitamini yetersiz olan grubun ağrıyı dindirebilmek için bağımlılık ve mide bulantısı gibi yan etkileri bulunan fentanil ile tramadol türü opioid ağrı kesicileri çok daha yoğun miktarda kullandığı saptandı. Bu hastalarda operasyon sonrası bulantı şikayetlerinin de belirgin düzeyde daha sık görüldüğü aktarıldı.

Araştırmacılar, D vitamininin bağışıklık sistemi ve vücudun ağrı işleme mekanizmaları üzerinde doğrudan düzenleyici bir role sahip olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, ameliyat öncesinde yapılacak rutin D vitamini taramaları ve eksiklik görülen hastalara verilecek basit takviyelerin, operasyon sonrasındaki iyileşme sürecini rahatlatabileceğini ve ağır ağrı kesici tüketimini azaltabileceğini bildirdi.