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Anjiyo sırasında hastayla 'stent pazarlığı' yapmıştı: Tutuklandı

İstanbul'daki özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile "stent pazarlığı" yapan muhasebeci H.Y. tutuklandı.

Haber Merkezi
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Anjiyo sırasında hastayla 'stent pazarlığı' yapmıştı: Tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

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