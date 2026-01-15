Araştırma: Bebeklerde ilk dişlerin çıkma zamanı anne hormonlarıyla bağlantılı

Bilim insanları, çalışma kapsamında 142 anne ve çocuklarını, annelerin gebelik sürecinden başlayarak izledi.

Araştırma süresince, gebeliğin son döneminde annelerden alınan tükürük örneklerinde kortizol (stres hormonu), östradiol, progesteron, testosteron ile tiroit hormonları T3 ve T4 düzeyleri analiz edildi. Diş hekimleri tarafından 2 yaşına kadar düzenli aralıklarla takip edilen çocukların ise diş sayıları ve diş gelişim özellikleri kayıt altına alındı.

Elde edilen bulgular, özellikle stresle bağlantılı hormonlar olmak üzere bazı anne hormonlarının, bebeklerin diş çıkarma zamanını etkileyebildiğini ortaya koydu. Çalışmada, annelerde ölçülen belirli hormonların yüksek seviyelerde olmasıyla, çocukların belli aylarda daha fazla diş çıkarması arasında anlamlı bir ilişki saptandı.

Özellikle kortizol, östradiol, progesteron, testosteron ve T3 hormon düzeyleri yüksek olan annelerin çocuklarında, dişlerin daha erken ya da daha hızlı çıktığı gözlemlendi. Buna karşın, gebelik döneminde depresyon ya da anksiyete tanısı almış olmanın tek başına diş çıkarma zamanlamasıyla güçlü bir bağlantı göstermediği belirtildi.

Uzmanlar, diş çıkarma sürecinin çocuk gelişiminin önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, erken ya da gecikmiş diş çıkarmanın bazı sağlık ve gelişim sorunlarının işareti olabileceği uyarısında bulundu. Araştırmanın sonuçları, Frontiers in Science dergisinde yayımlandı.