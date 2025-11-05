  1. Ekonomim
Araştırma: Elektronik sigara diyabet riskini artırıyor

ABD’de Georgia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, sigara, elektronik sigara ya da her ikisini birden kullanan kişilerin diyabet ve prediyabet geliştirme riskinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı ve doktora öğrencisi Sulakshan Neupane, “Elektronik sigaralar daha güvenli bir alternatif olarak pazarlanıyor.

Ancak bulgular, bu cihazların gizli bir tehlike taşıdığını ve metabolik sağlığı bozarak insülin direncini artırabileceğini gösteriyor” dedi.

Çalışma, elektronik sigara kullanımının sadece akciğer sağlığı değil, tüm vücut ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

Hem sigara hem e-sigara kullananlarda risk yüzde 28 arttı

1,2 milyon kişiden toplanan verilerin analiz edildiği araştırmada, yalnızca elektronik sigara kullananlarda prediyabet riski yüzde 7 artarken, hem sigara hem e-sigara kullananlarda bu oran yüzde 28’e yükseldi. Geleneksel sigara içenlerde ise risk yüzde 15 olarak belirlendi.

Uzmanlara göre bu artış küçük görünse de, mevcut oranlar dikkate alındığında ABD’de her yıl fazladan 7 bin prediyabet vakasına karşılık geliyor.

Siyahi ve Latin kökenli bireyler daha yüksek risk altında

Araştırmada, siyahi ve Latin kökenli topluluklar ile düşük gelirli bireylerde diyabet ve prediyabet görülme olasılığının daha da yüksek olduğu saptandı. Fazla kilolu veya obez bireylerde de riskin arttığı belirtildi.

Neupane, “Yeterli geliri olmayan insanlar genellikle stresle başa çıkmak için sigara ya da alkol kullanıyor. Bu da diyabet riskini artıran bir kısır döngü oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Egzersiz riski azaltıyor

Araştırma, düzenli egzersiz yapan sigara kullanıcılarında prediyabet riskinin yüzde 8 azaldığını gösterdi. Uzmanlar, fiziksel aktivitenin diyabetin önlenmesinde önemli bir koruyucu etki sunduğunu vurguladı.

Neupane, “Bu sonuçlar, sigara kullanımını azaltmak ve diyabetle mücadeleyi güçlendirmek için halk sağlığı politikaları açısından büyük önem taşıyor” dedi.

