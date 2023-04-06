Araştırma: İçme suyundaki lityum, otizm riskini artıyor

Danimarka'da yapılan yeni bir araştırmada otizm, sudaki lityum miktarıyla ilişkilendirildi.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Beate Ritz ve ekibi, Danimarka'daki musluk suyu örneklerini inceledi ve elde ettikleri verileri otizm teşhisi alan çocukların verileriyle karşılaştırdı.

Bunun sonucunda hamile kadınların kullandığı musluk suyunda daha fazla lityum olmasının, doğan çocuklara otizm teşhisi konma ihtimalini neredeyse yüzde 50 oranında artırdığı öne sürüldü.

Independent’ta yer alan habere göre araştırmacılar, Danimarka'da yurttaşlara sağlanan 151 su kaynağına ilişkin verileri inceledi. Verilerde suda doğal olarak bulunan lityum miktarları da yer alıyordu.

Hamile kadınlara sağlanan suya da özel olarak dikkat edildi. Daha sonra çalışma süresi boyunca dünyaya gelen bebeklerin sağlık verileri incelendi.

Araştırmacılar, yüksek lityum seviyesinin görüldüğü bölgelerde otizm riskinin en az yüzde 24-26 daha yüksek olduğunu bildirdi. En yüksek risk ise yüzde 46 olarak belirlendi.

Bilimsel dergi JAMA Pediatrics'te yayımlanan araştırmada riskin kentsel alanlarda kırsal bölgelere göre daha yüksek olduğu da not edildi.

Öte yandan bu araştırma sudaki lityumun otizme nasıl sebebiyet verebileceğine dair herhangi bir şey söylemiyor.

Diğer bir deyişle bahsi geçen faktörler (otizm ve lityum) arasında nedensel bir ilişki kurulamadı.

Uzmanlara göre, iki faktör arasında bir korelasyon olması, mutlaka birinin diğerine neden olacağı anlamına gelmiyor.