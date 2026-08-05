Aşırı sıcaklar tansiyon hastalarını zorluyor: Uzmanlardan yaz uyarısı

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Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte tansiyon hastalarında baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı ve bayılma şikâyetleri daha sık görülmeye başladı. Uzmanlara göre sıcak hava, damarların genişlemesine neden olarak tansiyonu düşürürken; terleme nedeniyle oluşan sıvı ve mineral kaybı ise kan hacmini azaltıyor ve tansiyonun kontrolünü zorlaştırıyor.

Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Onur Baydar, özellikle ileri yaş grubunda ve kronik hastalığı bulunan kişilerde yaz aylarında tansiyon dalgalanmalarının daha belirgin görülebildiğini söyledi.

"Sıcak havalarda damarların genişlemesi tansiyonda düşüşe neden olabilir. Bunun üzerine yeterli sıvı alınmaması eklendiğinde dehidrasyon gelişir ve hem düşük hem de yüksek tansiyon atakları ortaya çıkabilir. Özellikle tansiyon ilacı kullanan hastaların yaz döneminde daha dikkatli olması gerekiyor."

Risk grupları daha dikkatli olmalı

Dr. Baydar'a göre aşağıdaki gruplar yaz aylarında tansiyon açısından daha yüksek risk altında bulunuyor:

- Hipertansiyon hastaları

- Kalp yetmezliği bulunan kişiler

- Böbrek hastaları

- 65 yaş ve üzerindeki bireyler

- Diüretik (idrar söktürücü) kullananlar

- Kronik hastalığı olup yaz tatiline çıkan kişiler

- Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında uzun süre dışarıda kalınmasının tansiyon problemlerini tetikleyebileceği belirtiliyor.

Düzenli su tüketimi kritik önem taşıyor

Dr. Baydar, yaz aylarında susama hissinin beklenmemesi gerektiğini belirterek günlük 2-2,5 litre su tüketiminin önemine dikkat çekti.

Ayrıca kahve, çay ve gazlı içeceklerin aşırı tüketiminin sıvı kaybını artırabileceğini ifade eden Baydar, tansiyon hastalarının doktor önerisi olmadan ilaç dozlarında değişiklik yapmaması gerektiğini söyledi.

Beslenme ve egzersiz saatleri önem kazanıyor

Uzmanlara göre yaz döneminde ağır ve tuzlu yemekler yerine su oranı yüksek sebze ve meyvelerin tercih edilmesi, egzersizin ise sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılması gerekiyor.

Pamuklu ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi ile ani sıcak-soğuk geçişlerinden kaçınılması da tansiyon kontrolünü destekleyen önlemler arasında yer alıyor.

Bu belirtiler acil değerlendirme gerektirebilir

Dr. Baydar, baş dönmesi, bulanık görme, göğüs ağrısı, çarpıntı, aşırı halsizlik, bulantı ve bayılma hissi gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Tansiyonun 90/60 mmHg'nin altına düşmesi veya 160/100 mmHg'nin üzerine çıkması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yaz aylarında bilinçli sıvı tüketimi, düzenli tansiyon takibi ve ilaçların hekim önerisi doğrultusunda kullanılması ciddi komplikasyonların önüne geçebilir."