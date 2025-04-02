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Avustralya'da Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor

Avustralya'da Covid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı yayılıyor. Bu yıl 45 bin yeni Covid-19 vakası kaydedilirken 260 kişinin tedavisi sürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi
AA
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Avustralya'da Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor
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Avustralya'da Covid-19 virüsünün yeni "LP.8.1" varyantının giderek yayıldığı bildirildi. SBS News'in haberine göre Avustralya'da ilk olarak Temmuz 2024'te saptanan Covid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı gittikçe yayılıyor.

Buna göre "LP.8.1", ülkenin New South Wales (NSW) eyaletinde Covid-19 vakaları arasında en baskın üçüncü varyant haline geldi. "LP.8.1" semptomlarının, dolaşımdaki diğer varyantlara kıyasla "daha şiddetli görünmediği" belirtildi.

Bir yılda 45 bin vaka tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ocakta, küresel bazda yayılım göstermesi gerekçesiyle "LP.8.1" varyantını "izleme altına aldığını" bildirmişti.

Avustralya'da bu yıl yaklaşık 45 bin yeni Covid-19 vakası kaydedildi ve yaklaşık 260 kişi virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyor.

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