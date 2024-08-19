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Bakan Işıkhan duyurdu: 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti. Buna göre bir adet grip ilacı, 3 adet immünglobulin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği (KBY) ilacı, iki adet konik immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı ve 3 adet antibiyotik başta olmak üzere toplamda 39 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

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