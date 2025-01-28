Bakan Işıkhan’dan glukoz izlem cihazı açıklaması: 2 bin 650 çocuk yararlandı

Diyabetli çocuklar için sensörlü şeker ölçüm cihazı aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak SGK kapsamına alınmıştı.

28 bin diyabetli çocuk faydalanacak

Tip 1 diyabet hastası çocuklarda parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerini ortadan kaldıran, gerçek zamanlı, sürekli glikoz takibine olanak sağlayan "sensörlü glikoz izlem cihazlarının" geri ödeme kapsamına alınması, yaklaşık 28 bin diyabetli çocuk ve ailesinin yaşamını kolaylaştırması bekleniyor.

Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2 bin 650 diyabetli çocuğumuz glukoz izlem cihazlarına erişim sağladı" bilgisini paylaştı.

Bakan Işıkhan, "18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

📌18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2.650 evladımız yararlandı.



Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam… pic.twitter.com/nlMzALVOvB — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 28, 2025

Glikoz ölçüm sonuçları cep telefonlarına anlık düşüyor

"Diyabet sensörü" olarak da bilinen cihazlar ise parmak ucuna iğne batırılarak yapılan rutin ölçümlere yönelik ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Gerçek zamanlı ve sürekli glikoz ölçümüne olanak sağlayan cihazlar, ölçümlerde elde edilen sonuçları, akıllı telefon, firmaya özgü alıcı cihazlar veya her ikisine birden gönderiyor.

Böylelikle çocukların glikoz ölçüm sonuçları, hasta ve belirlediği yakınlarıyla anlık paylaşılıyor. Aileler, çocuklarının yanında olamadığı süreçte de sağlık durumlarını kolaylıkla takip edebiliyor.

Hızlı müdahale için kritik

Cihazlar, "hipoglisemi" olarak bilinen kan şekerinin düşmesi veya "hiperglisemi" olarak adlandırılan yüksek kan şekeri durumunda alarm benzeri bir ses çıkarıyor, eş zamanlı olarak tanımlanan cep telefonlarına da anlık uyarı gönderiyor.

Bu şekilde tip diyabet 1 hastası çocuklara, hayati risk oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmadan hızla müdahale edilebiliyor.