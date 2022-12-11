Bakan Koca: 85 yaş üstüne 'tek hekim' bakacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini yanıtladı.

85 yaş üzeri vatandaşlar için yeni bir programın başlayacağını açıklayan Koca, şunları kaydetti: "Şefkat göstermemiz gereken büyüklerimiz için yeni bir program başlatıyoruz. 85 yaşından büyüklerimizin yani yaş alan çınarlarımızın her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenlememizle, büyüklerimiz artık sağlık hizmetini alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Bu hepimizin üzerinde bir sorumluluktur. Hepimiz sağlıkla o günlere ulaştığımızda böyle bir muameleyi hak ediyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Yakında ilan edeceğiz."

İlaç sorunu en kısa sürede çözülecek

Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkar etme gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Koca, gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi olduğunu dile getirdi.

Koca, "Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez, şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz. Hastalarımızı biilaç bırakmayız. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz. İlaç soran bulacak, sorun arayan bulamayacak." diye konuştu.

MHRS randevuları

MHRS üzerinden alınamayan randevular olduğu yönündeki eleştirilere değinen Koca, bunun için il il, hastane hastane, hekim hekim çalıştıklarını vurguladı. Belirli bir aşamaya geldiklerini belirten Koca, ancak hala yapacak çok iş olduğunu ve sorunu çözeceklerini belirtti. Koca, "Bütçe görüşmelerimizin komisyon safhasında randevusuna gelmeyen yüzde 25 vatandaşımız olduğunu söyledim. Gelinmeyen randevu sayısı, üzerinden 10 gün geçmeden yüzde 21'e geriledi. Milletimiz yol gösterildiğinde o yolu en iyi şekilde yürümeye hazır. Çözeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın." dedi.