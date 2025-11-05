Bakan Memişoğlu açıkladı: Sigara ve şekerli gıdalara karşı sıkı denetim dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı'na katıldı. Türkiye'nin sağlık ve refah düzeyini 10 yıl içinde dönüştürmek adına kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı amaçlayan programda konuşan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli diyoruz. Burada koruyan çok önemli bir kelime esasında. O da şu; sağlığımızı kaybetmeden sağlıklı kalmayı öğrenmemiz gerekir. Özellikle toplum artık şehirde ve her türlü imkana ulaşılabilir halde. Öyle olunca da yaşam tarzı değişmiş durumda. Onun için sağlık politikalarını da buna göre oluşturmamız lazım ve topluma sağlıklı kalmayı, sağlığını kaybetmeden bedenine bakmayı ve onu nasıl yöneteceğini öğretmemiz ve bilinçli hale getirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Kurumlarla ortak hareket edecekleri bir eylem planı oluşturmanın gerekliliğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Toplumun sağlığını koruyacak bir politikayı bütün kurumlarımızla, bütün paydaşlarımızla beraber bir plan dahiline bir 10 yıllık eylem planı oluşturmamız gerekiyor. Yani herkesin ayrı çalışacağı değil, bu sistemde sadece Sağlık Bakanlığı değil, toplumun ve kurumların hepsinin ortak hareket edeceği bir eylem planını hazırlamamız lazım. Eğer beslenmeniz sağlıklı değilse, yaşadığınız ortam sağlıklı değilse, stres yükünüz fazlaysa, hareketsizliğiniz varsa, hareket alanlarınızı oluşturmamışsa sağlıklı kalma şansınız yok. Öncelikle bunu toplumun kendisinin talep etmesi ve onu politika haline getirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Eylem planını hem kurumlarıyla hem toplumlarıyla yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz"

Toplumun her türlü riski bilmesi gerektiği için sahaya çıktıklarını anlatan Memişoğlu, "Biz neden sahaya çıktık, kilo ölçtük, boy ölçtük? Toplum bunun farkında olsun ve talep etsin diye. Çünkü toplumun da kilolu olduğu zaman hastalanacağını, eklem hastalıklarından, kalp hastalıklarına, her türlü hastalığa karşı riskli olduğunu bilmesi lazım. Sigara içen insanın akciğer kanserine yakalanacağını, nefes darlığını, KOAH dediğimiz akciğer hastalıklarına yakalanacağını, uyku kalitesinin, yaşam kalitesinin düşeceğini bilmesi lazım. Bugün biz niye sahaya çıktık? Proaktif sağlık, koruyucu sağlıkla ilgili bir politika oluşturuyoruz. Neden? Toplum farkında olsun. Bu eylem planını hem kurumlarıyla hem toplumlarıyla yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumun kültürünü bilincini arttırmak için bir eylem planı hazırlıyoruz"

Toplumda bilinci artırmak adına eylem planı hazırladıklarını dile getiren Memişoğlu, "Biz, baktığınız zaman şeker oranında yüksek olan gıdayı, biz yasaklamaktan çok toplumun şekeri az olan gıdaya talep etmesini arzu ediyoruz. Ben diyecek, bakacak, benim sağlığıma bu, evet şekeri yüksek diyecek. Biz bununla da ilgili esasında kural, mevzuatsal çalışmalar da yapıyoruz. Ama şu da var, bunu endüstriyle beraber de yapmak lazım. Yani bunu talep ettiğiniz zaman toplum olarak endüstri veya bunu üreticiler de buna yönelik hareket edeceklerdir. Onun için toplumun kültürünü bilincini öncelikle arttırmak için bir eylem planı hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Hem sigara konusunda hem şekerli gıdalar konusunda da bizim açıkçası toleransımız olmayacak"

"Açık ve net söylüyorum. Bundan sonra Türkiye'nin önceliği tedavi değil, sağlıklı kalmaktır bizim politikamız. Tedavi, dünyanın en iyi tedavisini yapıyoruz. Bugün dünyada Türkiye sağlıkta bir numara neredeyse. Hem hizmet anlamında hem kalite anlamında hem ulaşılabilirlik anlamında. Ama biz hastalığı tedavi ediyoruz. Biz hastalanmış insanlara bakmak istemiyoruz. Bir daha söylüyorum. Biz hastalanmış insanlara bakmak istemiyoruz. Hastalık olmadan topluma sağlıklı kalma bilincini oluşturmak için bu toplantıları yapıyorlar. Burada her türlü paydaş var, üniversiteler var, Türkiye'nin her bir yerinden insanlar gelmişler. Bilim ışığı altında bizim politikalarımızı, on yıllık sağlıklı kalma ve eylem planını ve geleceğimiz stratejik planı hazırlamak için bir çalıştay bu. Diğer kurumlarla da konuşup artık Türkiye'nin sağlıklı yol haritasını çizeceğiz ve çok net söylüyorum, hem sigara konusunda hem şekerli gıdalar konusunda da bizim açıkçası toleransımız olmayacak."