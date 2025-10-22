  1. Ekonomim
  3. Bakan Memişoğlu duyurdu: e-Nabız ve e-Devlet'ten organ bağışı yapılabilecek
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti yapılabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri, başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel" dedi. 

