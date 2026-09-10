Bakan Memişoğlu duyurdu: Riskli Takip Sistemi 81 ilde devreye alındı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne ve anne adaylarına, "Bu numarayı bir yere not edin: 0312 577 78 78" çağrısında bulundu.

Sistem kapsamında koordinatör ebelerin, anne ve bebeklerin sağlık süreçlerini yakından takip etmek amacıyla gebeleri ve lohusaları 0312 577 78 78 numaralı hat üzerinden arayacağını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi’ni (RİTAS) 81 ilimizde devreye aldık."

Memişoğlu, "Sağlıklı nesiller için gebelikten lohusalığa uzanan bu özel yolculukta annelerimizin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.