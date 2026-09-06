Bakan Memişoğlu duyurdu: Sigarayla mücadelede ücretsiz ilaç desteği sağladık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıklı toplum hedefi kapsamında sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türkiye genelinde tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz ilaç desteği sağlandığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı bir yaşam için Kaybetmeden Fark Et! Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir toplum hedefimiz doğrultusunda sahadaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülke genelindeki bin 678 Sigara Bırakma Polikliniğimizde, 376 bin 158 vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verdik. 81 ilde 383 merkezimizde, MHRS üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunuyoruz. Tütünle Mücadele Timlerimizle 920 kamu kurumunda yerinde danışmanlık hizmeti vererek 23 bin 115 kamu personeline bilgilendirme eğitimi ulaştırdık. Tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşımıza ücretsiz ilaç desteği sağladık. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımız aracılığıyla 628 bin 378 vatandaşımıza takip ve motivasyon desteği sunduk. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattımız üzerinden 81 bin 398 çağrıyı karşıladık, 47 bin 338 motivasyonel arama gerçekleştirdik. Sağlıklı bir yaşam için bugün bir adım atın. Sigara ve tütün kullanımını bırakmak, bağımlılıkla mücadele konusunda destek almak için Sağlıklı Hayat Merkezlerimize ve Danışma Hatlarımıza başvurun. Kaybetmeden fark edin, sağlığınız için harekete geçin" ifadelerine yer verdi.