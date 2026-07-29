Bakan Memişoğlu: Erken kanser teşhisiyle 5 ayda 2 bin 800 kişiye umut olduk

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Programda koruyucu sağlık hizmetleri, aile hekimliği uygulamaları, tütün kullanımıyla mücadele, organ bağışı, yerli sağlık teknolojileri ve yapay zekâ destekli denetim sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, sağlık politikalarının merkezinde koruyucu hizmetlerin yer aldığını ifade etti.

Erken teşhis uygulamalarının vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Memişoğlu, yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde 2 bin 800 kişiye erken kanser teşhisi konulduğunu söyledi. Erken tanının önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bir trafik kazasında 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini düşünün. Erken teşhis sayesinde ise bu kadar insanın yaşamına dokunuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Sigara kullanımı alarm veriyor

Konuşmasında tütün kullanımının toplum sağlığı açısından en büyük risklerden biri olduğunu dile getiren Memişoğlu, 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satıldığını açıkladı. Kişi başına düşen tüketimin 117 paket olduğunu belirten Bakan, bunun kamu kurumlarının ortak mücadele etmesi gereken önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Tütün kullanımının yalnızca sağlık sistemini değil, ülkenin geleceğini de etkileyen görünmez bir tehdit olduğunu ifade eden Memişoğlu, bu mücadelede tüm kamu kurumları ile toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kronik hastalıkların erken teşhisine yönelik tarama çalışmalarının yaygınlaştırıldığını da aktaran Memişoğlu, bu kapsamda 8 milyon 191 bin hastalığın tanısının konulduğunu belirtti. Hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinin ilerleyen süreçte oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yerli sağlık teknolojilerinde yeni hedefler

Türkiye'nin sağlık alanında yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmayı amaçladığını söyleyen Memişoğlu, bu doğrultuda önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

COVID-19 salgını döneminde yerli solunum cihazının 45 gün gibi kısa bir sürede seri üretime geçirildiğini hatırlatan Bakan, bugün kamu hastanelerinde ASELSAN tarafından geliştirilen yerli mobil röntgen cihazlarının kullanıldığını dile getirdi.

Dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin de yerli imkânlarla geliştirildiğini ve ilk kez bir Türk hastada başarıyla kullanıldığını belirten Memişoğlu, yerli ultrason cihazları ile aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. "Birkaç yıl içinde aşılarımızı kendimiz üreteceğiz" diyen Memişoğlu, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Organ bağışı ve ihracat hedefi öne çıktı

Konuşmasında organ bağışına da değinen Sağlık Bakanı Memişoğlu, vatandaşları e-Devlet üzerinden organ bağışında bulunmaya davet etti. Elektronik organ bağışı sisteminde yapılan düzenleme sayesinde kişilerin beyanlarının esas alınacağını belirten Memişoğlu, organ bağışı iradesinin vasiyet niteliğinde değerlendirileceğini ve bu uygulamanın süreci kolaylaştıracağını söyledi.

Sağlık sisteminin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, doğru zamanda ve doğru yerde etkin tedaviyi esas alan, ilaç ve sağlık teknolojileri üreten bir sistem hedeflediklerini belirtti. Sağlık sektörünün Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmesini amaçladıklarını ifade eden Bakan, 5 yılda 10 milyar dolar, 10 yılda ise 50 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini açıkladı.

Sağlıklı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni uygulamaların da devreye alınacağını aktaran Memişoğlu, hazırlanan "Esenlik Mevzuatı" ile oteller başta olmak üzere farklı yaşam alanlarında sağlıklı yaşam odaklı hizmetlerin sunulmasının önünün açılacağını söyledi. Bu model kapsamında hekim, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologların görev alacağını belirten Memişoğlu, amaçlarının tedavi hizmeti sunmak değil, bireylerin hastalanmadan önce sağlıklarını korumalarına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.