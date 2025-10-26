Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecine devam edeceğiz

  1. Ekonomim
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, "Aziz milletimizin sağlığı için çalışan 81 il sağlık müdürümüzle üç gün boyunca bir aradaydık. İllerimizde yürüttüğümüz sağlık hizmetlerini ve devam eden sağlık yatırımlarını değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde atılacak öncelikli adımları istişare ettik. Göreve geldiğimiz günden bugüne sahadan gelen geri bildirimlere kulak veriyoruz. Büyük bir özveri ve titizlikle, sağlık ailemizin üstün gayretiyle en iyi sağlık hizmetini sunmayı sürdürüyoruz. Gayemiz net; sağlık hizmetlerimizi günden güne geliştirmek, sağlık sistemimizi daha da güçlendirmek. Bu düşüncelerle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecine kesintisiz olarak devam edeceğimizin altını çiziyor; tüm mesai arkadaşlarıma bir kez daha gönülden teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

