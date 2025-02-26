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Bakanlık duyurdu: MHRS’de bekleyen randevu sayısı yüzde 58 azaldı

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden Aralık 2024'te 2 milyon 490 bin 559 olan randevu bekleyen kişi sayı Şubat 2025'te 1 milyon 96 bin 163'e geriledi. Bekleyen randevu taleplerinin yüzde 58 oranında azaldığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Bakanlık duyurdu: MHRS’de bekleyen randevu sayısı yüzde 58 azaldı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde Aralık 2024'te 2 milyon 490 bin 559 olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu bekleyen kişi sayısının Şubat 2025'te 1 milyon 96 bin 163'e gerilediğini bildirdi.

MHRS sisteminde bekleyen randevu sayısına ilişkin verilerin sunulduğu açıklamada, "Türkiye genelinde MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısı 2024 yılının aralık ayında 2 milyon 490 bin 559 iken, 2025 yılının şubat ayında 1 milyon 96 bin 163'e geriledi" bilgisi paylaşıldı.

Sistemde iki ayrı randevu talebi bulunan kişiler olduğundan randevu bekleyen tekil kişi sayısının 1 milyon 42 bin 471 olduğu belirtilerek, çalışmalar sonucu bekleyen randevu taleplerinin yüzde 58 oranında azaldığı bildirildi.

Verilere göre, randevu talebi oluşturan kişilerden 197 bin 949'unun belirli bir hekimi tercih ettiği için beklediğine dikkat çekildi.

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