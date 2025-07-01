Bakanlıklardan ortak karar: 5 farklı akıllı kanser ilacı SGK kapsamına alındı

Hastalar için büyük önem taşıyan karara ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan düzenlemenin özellikle kanser hastalarının ilaca erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Bu düzenleme ile klasik Hodgkin lenfoma, melanom, malign melanom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri, renal hücreli karsinom ve meme kanseri gibi 25 farklı kanser türünde kullanılan 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alınacak.

Kistik fibrozis ilacı da geri ödemeye alınacak

Ayrıca söz konusu düzenleme, kalıtsal bir hastalık olan, kişilerin solunum, sindirim ve üreme sisteminde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen, özellikle akciğer, karaciğer, pankreas, bağırsak ve sinüs gibi organlarda ciddi tahribata yol açan kistik fibrozis hastaları için de sevindirici bir gelişmeyi kapsıyor.

5 immünoterapi ilacının yanı sıra kistik fibrozisin tedavisinde kullanılan ilaç da Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alınacak.

Yeni düzenlemeden yaklaşık 48 bin kanser ve yaklaşık 1000 kistik fibrozis hastası yararlanabilecek. Son düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilaçlarının sayısı ise 784'e yükselecek.

"Kanser hastalarımız hiçbir ücret ödemeden ulaşabilecek"

Düzenlemeye ilişkin basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu da "immünoterapi" ilaçlarının akıllı ilaçlar olduğunu, bağışıklık sistemini düzenleyerek kanser hücrelerinin yakalanmasını ve öldürülmesini sağladığını anlattı.

"Kişi tedavisini hangi hastanede alıyorsa bu ilaçlara da aynı merkezde ulaşabilecektir"

Velioğlu, söz konusu ilaçların kemoterapiyle birlikte veya tek başına ayrı olarak da uygulanabildiğini belirtti.

Ödeme listesine alınan ilaçların, akciğer, bağırsak, mide, meme baş, boyun gibi 25 farklı kanser türünde kullanılabileceğini aktaran Velioğlu, "Bu ilaçlar, onkoloji merkezi olan tüm üniversite hastaneleri, vakıf üniversiteleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler tarafından temin edilerek hastaya uygulanabilecek. Kişi tedavisini hangi hastanede alıyorsa bu ilaçlara da aynı merkezde ulaşabilecektir." diye konuştu.

Tedavi öncesinde ilgili uzman hekim tarafından tek hekim ilaç raporunun ve reçete düzenlemesinin yeterli olacağına işaret eden Velioğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 48 bin vatandaşımız tedaviye ulaşma olanağına kavuşacak. Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde düzenleme hayata geçecektir. Bu akıllı immünoterapi ilaçlarına kanser hastalarımız hiçbir ücret ödemeden ulaşabilecek. Cumhurbaşkanımızın dün müjdesini verdiği 5 kalem akıllı ilaçla birlikte toplam 784 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı."