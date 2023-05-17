Başından vurulan hasta, dünyayı ters görmeye başladı

25 yaşında bir erkek olan Hasta M, İspanya İç Savaşı'nda Valensiya cephesinde savaşırken kafasından bir mermi geçmişti.

Asker, iki hafta sonra kendine geldiğinde dünyayı ters görmeye başladı. Öte yandan hasta, mucizevi bir şekilde operasyona veya özel bakıma ihtiyaç duymadan hayatta kaldı.

Independent Türkçe'nin aktardığı ve kısa süre önce bilimsel dergi Neurologia'da yayımlanan yeni çalışmada Hasta M'ye dair ortaya atılmış bilimsel teoriler ve vaka raporlarında kayda geçen semptomlar bir araya toplandı.

Buna göre Hasta M'nin vücudu herhangi bir hareket olmaksızın dinlendiği sırada gözleri yeşilimsi bir renk tonuyla görmeye başlıyordu. Aynı zamanda nesneler ters görünüyordu.

Bunun yanı sıra işitsel ve dokunsal algıları da ters çevrilmişti. Yani Hasta M, duyduğu seslerin ve hissettiği dokunuşları, geldikleri yerin tersi yönde algılıyordu.

Yeni çalışmanın da yazarları arasında yer alan, Madrid Complutense Üniversitesi'nde fizikçi ve fahri profesör Isabel Gonzalo şöyle diyor:

"Hasta M, zamanı öğrenmek istediğinde kol saatine herhangi bir yönden bakıp saati okuyabiliyordu."

Justo Gonzalo, Hasta M'yi ve beyin yaralanmasından mustarip diğer askerleri incelerken, beyin hasarının etkilerinin yaralanmanın boyutuna ve konumuna bağlı olduğunu öne sürerek üç sendrom tanımlamıştı:

•Merkezi sendrom: Birden çok duyuda kesintilere neden oluyordu.

•Parasantral sendrom: Merkezi sendroma benziyordu ama etkileri eşit dağılmamıştı.

•Marjinal sendrom: Belirli duyularla ilgili beyin yollarını etkiliyordu.

Yeni çalışmada tüm bunlar ayrıntılarıyla aktarıldı ve Hasta M gibi tekil vakaların bugünkü beyin araştırmaları ve klinik deneyler için önemli birer kaynak olduğu ifade edildi.