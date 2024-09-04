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Bazı ilaç firmaları kamu indirimini eczaneye yansıtmıyor

TEİS Başkanı Nurten Saydan, fiyatlama politikası nedeniyle ilaca erişim sorununda derinleşme, eczane karlılıklarındaki düşüşün de ağır sorun haline geldiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Bazı ilaç firmaları kamu indirimini eczaneye yansıtmıyor
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MEHMET KAYA / ANKARA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı (TEİS) Nurten Saydan, bulunamayan ilaçlar sorununun çözülemediğini, eczanelerin ve doktorların bazı ilaçların temininde zorlandığını belirtti.

Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası kanalından ilaç satışları piyasa payının yüzde 90’ların üzerinde olması nedeniyle, SGK firmalardan ayrıca kamu kurum iskontosu adı altında ayrıca bir indirim alıyordu. Son dönemde maliyet tartışmalarına bu unsur da eklendi, firmalar kamu kurum iskontosu yapma konusunda direnmeye başladı. Buna ayrıca, eczanelere kamu kurum iskontosu olmadan, ilacın piyasa fiyatıyla faturalar gönderilmesi de eklenmişti. Eczaneler ise hem ilaca erişim, hem fiyatların düşük kalması gerekçesiyle düşen karlılıklar ve kamu kurum iskontosu üzerinden SGK’dan ilaç bedeli almalarına karşılık depocu aracılığıyla piyasa fiyatı üzerinden fatura kesmesi nedeniyle eklenen maliyet eklendi.

TEİS Başkanı Nurten Saydan, fiyatlama politikası nedeniyle ilaca erişim sorununda derinleşme, eczane karlılıklarındaki düşüşün de ağır sorun haline geldiğini belirtti. İlaç firmalarının depocu üzerinden faturalamada sorunların devam ettiğini, kamu iskontosunun ise eczaneden ayrıca depocuya indirim faturası kesilerek ayrıca ödenmesi gibi uygulamalar görülmeye başlandığını bunun da sorunu karmaşıklaştırdığı-büyüttüğünü söyleyen Saydan, “Üyelerimiz, meslektaşlarımız ve hastalarımız; yürürlükte olan bazı mevzuat ile ilaç sanayisindeki kimi uygulamalar nedeniyle ilaca erişimde ciddi mağduriyetler yaşıyor.” dedi.

Saydan kamu fiyatlama politikası ve ilaç firmalarının tutumlarının ilaca erişim sorununu derinleştirdiğini ve hasta mağduriyetleri oluştuğunu kaydederek, ulaşılamayan ilaçların sayısının yükseldiğini belirtti.

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