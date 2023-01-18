Berlin Sağlık Turizmi Fuarı'na 93 Türk firma katıldı

ANKARA

Almanya’nın başkenti Berlin’de 16-17 Ocak’ta düzenlenen sağlık turizmi fuarına Türkiye’den 93 hastane, klinik ve sağlık turizmi acentesi katıldı. Türkiye Sigorta’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen katılıma, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi, DEİK Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliği de destek verdi.

Organizasyon Başkanı Cihat Alagöz, Berlin Sağlık Turizmi Fuarının; katılımcı sayısı, niteliği ve yoğun ziyaretçi ilgisiyle büyük ses getirdiğini belirtirken, “Türkiye’nin güzide sağlık kuruluşlarını Almanya kamuoyuna tanıtmak, Almanya ile Türkiye arasında Sağlık Turizminin geliştirilmesi için her iki ülkenin Sağlık Turizmi aktörlerinin birbirleriyle tanışmasını sağlayarak taraflar arasında işbirliği imkanları tesis etmek olan Berlin Sağlık Turizmi Fuarı amacına ulaşarak hem katılımcı hem de ziyaretçilerden tam not aldı” dedi.

Türkiye’nin kolay ulaşım imkanı, makul fiyat ve en önemlisi uzman kadrolarıyla dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı olduğunun altını çizen Cihat Alagöz, 3-3 Haziran tarihlerinde ise bu kez Hollanda’da Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı için organizasyon yapacaklarını bildirdi.

Alagöz 2022 Ocak-Eylül döneminde tedavi maksadıyla gelen yabancı sayısının 876 bin 521 kişi olduğunu, bunlardan 1.6 milyar dolarlık hizmet ihracatı geliri sağlandığı bilgisini verdi ve sektöre katkılarından dolayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a teşekkür etti.

Fuar açılışına, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Ticaret Bakanlığı UHT Genel Müdür Yrd. Alperen Kaçar, Organizasyon Başkanı Cihat Alagöz, Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yrd. Volker Adams, TOBB Sektör Başkanı Özgür Özten, TEMOS Başkanı Claudia Mika, DEİK İş Konseyi Başkan Yrd. Mehmet Altuğ, Almanya Medikal Sağlık Derneği Başkanı Lutz Lungwitz, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yrd. Üzeyir Işık, Türkiye Sigorta Üst Yönetimi ve Almanya İş Dünyası Derneklerinin Başkanları katılım sağladı.