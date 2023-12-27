Beyninden 8 santimetrelik solucan çıktı: Sağlık sektöründe bu yıl yaşananlar

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlık sektöründe birçok ilke şahit olundu. İşte sağlık alanında öne çıkan buluş ve ilklerden bazıları şöyle:

3D yazıcı ile yapay diz

Araştırmacılar, üç boyutlu (3D) yazıcıyla eklemlerde kireçlenmeye yönelik yardımcı olabilecek bir implant geliştirdi. Bu teknik ile uzmanlar kireçlenmeye yönelik gerçekleştirilen ameliyatların daha çabuk ve daha güvenli yapılmasını amaçlıyor.

İlk göz nakli

Yaşadığı bir iş kazası sonucu yüzünün bir kısmını kaybeden ABD'li Yüksek gerilim hattı işçisi Aaaron James, Mayıs ayında içerisinde göz naklinin de yer aldığı kısmi yüz nakli ameliyatı geçirdi. 140'dan fazla sağlık çalışanın katıldığı ameiyat başarı ile gerçekleşti ve James tarihte nakledilen ilk göze sahip oldu.

İkinci sıtma aşısı

Yaklaşık bir asırdır süregelen bilimsel çalışmalar sonunda meyvesini verdi. Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni sıtma aşısı, şimdiye dek bulunan ikincisi oldu. RTS,S adı verilen ilk aşı ilaç devi GlaxoSmithKline (GSK) tarafından geliştirilmişti.

Beyinde 8 santimetrelik canlı solucan

Sağlık sektöründe yılın en tuhaf ilki, Avustralyalı bir kadının beyninden çıkartılan 8 santimetrelik bir solucan oldu. Aslında tam olarak bu yıl olduğu söylenemeyecek olay, bir yıl kadar önce gerçekleşti ancak raporu bu yıl kamuoyuna sunuldu. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Hari Priya Bandi, olaya dair "Kesinlikle beklediğimiz bir şey değildi, herkes şoke oldu" dedi.

64 yaşındaki kadının beyninden çıkan 8 santimetrelik bu solucan, yaşlı kadının aylar süren mide ağrısı, öksürük, gece terlemesi, unutkanlık ve depresyon semptomları yaşamasına neden oldu.

2021'in ocak ayının sonlarında hastaneye yatan ve daha sonra yapılan görüntülemede beynin sağ ön kısmında bir lezyon görülen kadının hastalık sebebi ancak, Haziran 2022'de Dr. Bandi'nin yaptığı biyopsiyle anlaşıldı. Bu vakanın dünyada bir ilk kez insan beyninde yaşayan bir larva istilası veya gelişimi olduğu düşünülüyor.