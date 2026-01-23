Bilim insanları araştırdı: Zayıflama ilaçlarını bırakan birçok hasta kilosunu koruyor

ABD’de yayımlanan yeni bir analiz, obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 tipi zayıflama ilaçlarını bırakan birçok hastanın verdiği kiloyu geri almadığını ortaya koydu.

Gerçek yaşam verilerine dayanan çalışmada, semaglutide ve tirzepatide gibi GLP-1 ilaçlarını kullanan binlerce hastanın elektronik sağlık kayıtları incelendi.

İlacı bıraktıktan sonraki dönemde hastaların önemli bir bölümünün kilosunu koruduğu, bir kısmının ise kilo vermeye devam ettiği belirlendi.

Verilere göre, tirzepatide kullanan ve tedaviyi bırakan hastaların yaklaşık üçte biri kilosunu korurken, benzer bir oran kilo vermeyi sürdürdü.

Yaklaşık yüzde 28’lik bir kesimde ise kilo geri alımı görüldü. Semaglutide kullanıcılarında da benzer sonuçlar elde edildi.

Araştırmacılar, egzersiz yapan ve yaşam tarzı değişikliklerini sürdüren hastaların kilo kontrolünde daha başarılı olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, çalışmanın klinik deney değil, gerçek yaşam verilerine dayandığını ve bu nedenle bazı sınırlamalar içerdiğini belirtti.

Buna karşın sonuçların, GLP-1 ilaçları bırakıldıktan sonra kilo geri alımının kaçınılmaz olmadığına işaret ettiği ifade edildi.

İlaç üreticileri ise obezitenin kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, uzun süreli tedavinin kilo kontrolü açısından önemini koruduğunu savunuyor.