Bilim insanları, hastalıkları engelleyen "süper besin"i buldu

Bilim insanları, brokolideki bir molekülün, ince bağırsağın iç dokusuyla etkileşime girerek hastalıkların ilerlemesini önlediğini tespit etti.

Önceki çalışmalar, farklı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini azaltmak da dahil olmak üzere, brokoli yemenin sağlığa faydalarını göstermişti.

Yeni araştırma, brokolideki aril hidrokarbon reseptör ligandları adı verilen moleküllerin AHR adlı bir protein türüne bağlandığını ve bağırsak hücrelerinin işlevlerini etkileyen faaliyetleri meydana getirdiğini buldu.

Independent'ın aktardığına göre, yapılan son çalışmada bilim insanları, deneysel bir fare grubuna yüzde 15 brokoli içeren bir beslenme düzeni uyguladı. Bir kontrol grubunu da brokoli içermeyen tipik laboratuvar besinleriyle beslediler.

Araştırmacılar hayvanların dokularını analiz ettiklerinde, brokoliyle beslenmeyen farelerin AHR aktivitesinden yoksun olduklarını, bunun da bağırsak bariyer işlevinin değişmesine neden olduğunu gördü.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Gary Perdew, "Araştırmamız, brokoli ve diğer gıdaların farelerde ve muhtemelen insanlarda, sağlığa nasıl fayda sağladığına dair mekanizmaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Brokoli, lahana ve Brüksel lahanası gibi besinlerin normal sağlıklı bir beslenmenin parçası olması gerektiğine dair güçlü kanıtlar sunuyor" dedi.