Bilim insanları ortaya koydu: Bunları yapan 6 yıl daha geç yaşlanır

Bilim insanları yaş ortalaması 47 olan 6 bin 500’ü aşkın kişinin verilerini inceleyerek, yaşlanmayı geciktiren tedbirleri belirledi.

Araştırmanın bulguları, Philadephia’da gerçekleştirilen Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) bilimsel konferasında sunuldu.

Araştırmacılar kalp damar sağlığı çok iyi olan insanların biyolojik olarak yaklaşık altı yaş daha genç olduğunu tespit etti.

İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığı çalışmaya göre; sağlıklı uyku, yeme düzeni, düzenli egzersiz ve sigara kullanmamanın yanında kilo, kan şekeri, kolesterol ve tansiyonun kontrol altında tutulması yaşlanma sürecini yaklaşık 6 yıl yavaşlatabiliyor.