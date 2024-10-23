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Bilim insanlarının geliştirdiği cihaz sayesinde depresyon evde iyileştirilebilir

Bilim insanları tarafından evde kullanıma uygun olarak geliştirilen bir cihazın, ilaç ve terapiye yanıt vermeyen depresyon vakalarında etkili olabileceği saptandı.

Haber Merkezi
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Bilim insanlarının geliştirdiği cihaz sayesinde depresyon evde iyileştirilebilir
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Geliştirdikleri "yüzücü bonesi" benzeri cihazın depresyona etkilerini değerlendiren bilim insanları, cihazı ağır depresyon tanısı konulan 174 kişi üzerinde test etti.

Depresyonlu kişilerde genellikle daha az aktif olan ve beynin karar verme süreciyle bağlantılı bölgesine zayıf elektrik akımları veren cihazı 10 hafta boyunca düzenli kullananların depresif semptomlarında "fark edilir bir düşüş" gözlendi.

Uzaktan yürütülen klinik çalışma kapsamında katılımcılar iki ayrı gruba ayrıldı. Tedavi grubundakiler, cihazı 30 dakikalık seanslar halinde ilk 3 haftada 5 kez, sonraki 7 hafta boyunca ise haftada 3 kez kullandı. Kontrol grubundaki hastalar ise seans başında yalnızca kısa bir akım darbesi veren ve aynı uyarım hissini taklit eden sahte bir kulaklık taktı.

Araştırma sonucunda, geliştirilen cihazı kullanan katılımcıların depresyon belirtilerinin kontrol grubuna kıyasla yaklaşık yüzde 58 daha fazla düştüğü kaydedildi.

Bilim insanları, bu cihazın depresyona yönelik standart tedavi yöntemleri ve psikoterapiye yanıt vermeyen kişilerin 3'te birinden fazlası için çığır açıcı olabileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.

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