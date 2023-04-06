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Bir ülke daha kuş gribi alarmı verdi

Gambiya'da yabani kuş rezervinde kuş gribi salgını tespit edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Başkent Banjul'a yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Tanji Kuş Rezervinde "H5N1" olarak da bilinen kuş gribi görüldüğü belirtildi.

Gambiya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, salgının yabani kuşlar arasında olağan dışı ölümlerin rapor edilmesinin ardından toplanan ve Senegal'in başkenti Dakar'daki bir laboratuvara gönderilen örneklerde tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililerin, salgının riskini azaltmak ve kümes hayvanlarına bulaşmasını önlemek için çalışmalar başlattığı ifade edildi.

Komşu ülke Senegal'de geçen hafta 2 çiftlikte kuş gribi salgınının görüldüğü açıklanmıştı.

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