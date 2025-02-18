Bitaksi-KAÇUV iş birliği ile kanser tedavisi gören çocuklara ulaşım desteği

Bitaksi, kanser tedavisi gören çocukların tedavi süreçlerinde, çocukların ve ailelerinin psikolojik, sosyal ve fiziksel açıdan yaşam kalitelerini artıracak çalışmalar yapan KAÇUV ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Bu iş birliği kapsamında, tedavi için İstanbul’a gelen ve KAÇUV’un Cerrahpaşa ve Pendik’teki Aile Evleri’nde konaklayan çocuk ve ailelerine, tedavi gördükleri hastanelere ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz yolculuk desteği sağlanıyor. Hastanelere rahatça ulaşabilmeleri ve tedavi sonrasında yaşadıkları şehirlere dönüşlerinde kolaylıkla havalimanı ve garlara erişebilmeleri için hazırlanan yolculuk kuponları, KAÇUV tarafından ailelere ihtiyaçları doğrultusunda ulaştırılıyor. Bu destek, tedavi sürecinde ailelerin yaşadığı zorlukları hafifletmeyi ve onların yükünü bir nebze olsun azaltmayı amaçlıyor.

Sancaklı: “Her yolculukta umut taşıyoruz”

Bitaksi CEO’su Kaan Sancaklı, iş birliğinin kendileri için taşıdığı manevi değeri şu sözlerle ifade etti:

“Kanserle mücadele eden çocukların iyileşme sürecinde tedaviye erişimleri hayati önem taşıyor. Bu çocuklar aileleriyle birlikte İstanbul’a gelerek KAÇUV’un onlara sağladığı Aile Evleri’nde konaklıyorlar. Onların bu zorlu süreçte, tedavi için hastanelere rahatça ulaşmalarına destek olabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Sağladığımız ücretsiz ulaşım desteğiyle hem çocukların hem de ailelerin yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyoruz.”

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız ise “Kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri için tedavi süreci yalnızca tıbbi müdahalelerle sınırlı değil; aynı zamanda psikolojik, sosyal ve ekonomik pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. Bu noktada, ailelerin en büyük önceliği çocuklarının tedavisine kesintisiz odaklanabilmek olmalı. Bitaksi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, tam da bu ihtiyaca yönelik hayata geçirilen bir proje oldu. Bu iş birliği ile İstanbul’a sağlık göçü yaparak gelen ve KAÇUV Aile Evleri’nde konaklayan ailelerin, hastanelere güvenli ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

KAÇUV olarak böyle kıymetli iş birliklerinden aldığımız güç ile daha fazla çocuğa umut olabilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

KAÇUV’un desteklediği çocukların 414’ü İstanbul dışından

KAÇUV, Türkiye’nin 76 farklı şehrinde kanser tedavisi gören 2 bin 163 çocuğu destekliyor. 2023 verilerine göre bu çocukların yüzde 30'u İstanbul'da ikamet ederken %19’u ise İstanbul dışında ikamet edip tedavi için İstanbul'a geliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden tedavi amacıyla İstanbul'a gelen 791 farklı çocuğa ve ailesine KAÇUV Aile Evleri'nde toplamda 12.455 günlük konaklama desteği sağlandı.

Çocukluk çağı kanserleri, tüm kanser türlerinin %2-4'ünü kapsamaktadır. Dünyada çocukluk çağı kanseri tanısının 400 bini aştığı ve nükseden tanılar ile dünya genelinde 450.000- 500.000 çocukluk çağı kanser öyküsünün olduğu bilinmektedir. Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 3.500-4.000 yeni tanı alındığı bilinmektedir. Nükseden tanılar ile yılda 4.500- 5.000 kanser öyküsünün olduğu ve tedavilerinin devam ettiği tahmin edilmektedir.