Bulunmayan ilaçlar, üçüncü fiyat artışını getirdi

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Uygulanan düşük fiyat politikası sebebiyle birçok ilaç firmasının Türkiye’de ilaç satışına getirdiği sınırlama, yıl bitmeden üçüncü fiyat artışını zorunlu kıldı. İlaç fiyatlandırmasına esas euro kuru yüzde 36,77 artırıldı. Bu karar ile birlikte ilaç fiyatına esas olan euro kuruna yılın üçüncü artışı yapılmış oldu. 14 Şubat’ta yapılan yüzde 37,43 artış ile euro kuru 4,57 liradan 6,2 liraya çıkarılmıştı. 8 Temmuz’da yapılan ikinci artışla birlikte ilaç fiyatlandırmasında 1 euro 7,86 liraya çıkmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yüzde 36,7 daha artış yapılarak ilaç fiyat hesabında 1 euronun değeri 10,75 liraya yükseltilmiş oldu.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Karara ek madde konularak, fiyatlandırmada kullanılan TL cinsinden 1 Euro değeri yüzde 36.77 artırıldı. Bu karar ile birlikte ilaç fiyatlandırmasına esas olan Euro kurunun yılda bir kez belirlenmesine ilişkin hükme rağmen, yıl içinde üçüncü kez fiyat artışı yapılmış oldu.

Eczacıların kâr oranı da yeniden belirlenmişti

Öte yandan aynı kararda 22 Temmuz’da yapılan başka bir değişiklikle, uzun süredir sıkıntıda olan eczacıların ısrarlı talebi üzerine eczanelerin kâr marjları yeniden belirlenmişti. Kâr oranı 100 liraya kadar olan ilaçlarda yüzde 28, 100-200 lira arasındaki ilaçlarda yüzde 18 ve 200 liranın üzerindeki ilaçlarda ise 200 liranın üzeri için yüzde 13 olarak açıklanmıştı.

İlaç için euro kuru nasıl hesaplanıyor?

Yürürlükteki Karar kapsamında, fiyatlandırmada kullanılacak Euro değeri, önceki yılın ortalama Euro satış kuru gerçekleşmesinin yüzde 60’ı olarak hesaplanıyor: “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) euro değeri; bir önceki yılın Resmi Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük euro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama euro değerinin yüzde 60 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir. Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak yukarıda belirtilen usuller dahilinde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 (bir) euro değerini ilan eder.”