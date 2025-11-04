Bursa Teknik Üniversitesi'nden ağız aftlarına karşı yenilikçi tedavi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Teknik Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, ağız aftlarının tedavisine yönelik bir alternatif sunuyor. Yeni geliştirilen hidrojel, insan ağzı hücrelerinden elde edilen malzeme ile aftların lokal uygulama yoluyla tedavi edilmesine olanak tanıyacak. Projenin adı, 'Ağız Ülserlerinin Tedavisine Yönelik, Biyouyumlu Polimer Tabanlı, Hücre Kültüründen Elde Edilen Hücresizleştirilmiş Ekstraselüler Matriks ve Antioksidan Destekli Hidrojel Yama Geliştirilmesi' olarak belirlenmiş olup, TUBİTAK 1002-A desteği ile hayata geçirilecek. Proje, Dr. Halime Serinçay liderliğinde yürütülüyor ve Biyomühendislik Bölümü'nden diğer akademisyenlerle birlikte çalışıyor.

Bu yeni malzeme, toplumda yaygın olarak görülen ağız aftlarının etkili bir şekilde tedavi edilmesine yardımcı olacak. Dr. Halime Serinçay, çalışmanın hedefinin aftların hızlı ve etkili bir şekilde iyileştirilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca, aronya meyvesi ekstraktının kullanılmasıyla iyileşme sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.